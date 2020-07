Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 14 luglio 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 14 luglio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il telefilm The Resident ha avuto 2146 spettatori (share 10.24%) nel primo episodio e 1705 (9.07%) nel secondo. La puntata di All Together Now su Canale5 ha ottenuto 1632 spettatori (11.40% di share). La serie tv Chicago PD su Italia1 1202 (6.52%); su Rai2 gli episodi di Squadra Speciale Cobra 11 hanno intrattenuto 1016 spettatori (4.86%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1361 spettatori (7.73%). Su Rete4 il film Il ragazzo di Campagna ha totalizzato 1335 spettatori (7.00%). Su La7 la puntata di In Onda – Prima serata ne ha avuti 654 (3.46%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di Techetecheté su Rai1 ha totalizzato 3703 spettatori (share 18.54%), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint 2949 spettatori (14.80%); su Rai3 la soap Un posto al sole 1212 (6.08%) e su La7 In Onda 867 (4.37%). La puntata di Reazione a catena su Rai1 ha avuto 2136 spettatori (20.28%) nell’anteprima e 3165 (23.07%) nella seconda parte; la puntata di Avanti un altro! ha ottenuto 1221 (12.22%) nell’anteprima e 2080 (15.94 %) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Io e te ha totalizzato 1303 spettatori (10.32%), Il Paradiso delle Signore 1170 (11.90%), La vita in diretta estate 1276 (14.55%); su Canale5 Una vita 2682 (19.97%), Daydreamer 2704 (22.96%), la soap Il Segreto 1577 (16.46%), il film del ciclo Inga Lindstrom 1153 (13.20%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)