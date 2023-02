Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 14 febbraio 2023

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 14 febbraio 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Vince la serata Rai1 con la fiction Black Out – Vite sospese, basse invece tutte le altre reti. Le Iene battono il film di Canale5, netto calo per Boomerissima.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film tv Come se non ci fosse un domani – Long Story Short ha totalizzato 2408 spettatori (12,64% di share); la partita di calcio di Champions League: Milan-Tottenham su Canale5 ha conquistato in media 3333 spettatori (share 16,06%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato 1148 spettatori (8,46%). Su Rai2 il programma Boomerissima ha portato a casa 1118 spettatori (7,29%), mentre la puntata del programma di attualità #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 729 (4,35%). Su Rete4 il programma di attualità Fuori dal Coro ha totalizzato 808 spettatori (5,63%) e su La7 la puntata del programma DiMartedì ne ha avuti 1096 (6,39%).

Ascolti tv Access prime time

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno ha portato a casa 4789 spettatori (22,02%), mentre quella di Striscia la Notizia su Canale5 ha portato a casa 3804 spettatori (18,24%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1666 spettatori (7,61%) e su La7 il talk di attualità Otto e mezzo ne ha portati a casa 1401 (6,50%). Su Italia1 l’episodio della serie N.C.I.S. Unità Anticrimine ha portato a casa 1418 spettatori (6,60%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show L’Eredità su Rai1 ha divertito 3467 spettatori (24,20%) nella prima parte e 4646 (26,75%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! ha ottenuto 2269 spettatori (16,96%) nell’anteprima e 3671 (21,90%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma È quasi mezzogiorno ha ottenuto 1709 spettatori (17,21% di share), a seguire Oggi è un altro giorno 1712 spettatori (16,32%), la soap opera Il Paradiso delle Signore 1826 (20,71%), poi la puntata del contenitore La vita in diretta 2210 spettatori (20,79%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2449 spettatori (share 19,87%), la soap Terra Amara 2591 (21,18%), il people show Uomini e donne 2597 (25,09%), la striscia del talent Amici di Maria De Filippi 1676 (19,14%), la striscia del Grande Fratello VIP 1537 (17,24%), la serie tv Un altro domani 1242 (13,74%) e la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1547 spettatori (14,70%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)