Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 14 dicembre 2021

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 14 dicembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film tv Sabato, domenica e lunedì ha totalizzato 3019 spettatori (15.44% di share). Il film 10 giorni con Babbo Natale su Canale5 ha conquistato in media 2830 spettatori (share 14.33%), mentre il calcio, con la partita di Coppa Italia Genoa-Salernitana, su Italia1 ha realizzato 900 spettatori (4.02%). Su Rai2 la puntata del reality show Il Collegio, ha portato a casa 1071 spettatori (5.99%), mentre la puntata del programma #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 1412 spettatori (7.55%). Su Rete4 la puntata il film Blood Father ha totalizzato 801 spettatori (3.78%) e su La7 il programma Dimartedì ne ha avuti 1335 (6.92%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno ha intrattenuto 5014 spettatori (share 21.01%), mentre quella di Striscia la Notizia su Canale5 ha portato a casa 4143 spettatori (17.36%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1601 spettatori (6.68%) e su La7 il talk di attualità Otto e Mezzo ne ha interessati 1786 (7.47%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha avuto 3211 spettatori (share 20.27%) nella prima parte e 4418 /23.17%) nel gioco vero e proprio; la puntata del gioco Caduta Libera! su Canale5 ha ottenuto 2264 spettatori (14.84%) nell’anteprima e 3275 (17.69%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma È sempre mezzogiorno ha portato a casa 1745 spettatori (16.87%), la puntata di Oggi è un altro giorno 1699 (13.88%), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 1905 (18%), la puntata de La vita in diretta 2219 spettatori (17.20%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2388 spettatori (share 17.48%), la soap spagnola Una vita 2379 (17.91%), la puntata del programma Uomini e Donne 2613 (22.59%), la striscia del talent Amici di Maria De Filippi 1927 (18.21%), la striscia del Grande Fratello VIP 1885 (17.58%), la serie Love is in the air 1713 (15.38%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1969 spettatori (14.71%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)