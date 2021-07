Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 13 luglio 2021

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 13 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la riproposizione di Carramba! Che sorpresa ha totalizzato 2242 spettatori (12.84% di share). La soap Mr. Wrong – Lezioni d’amore su Canale5 ha conquistato in media 1283 spettatori (8.09%), mentre lo show musicale Cornetto Battiti Live 2021 su Italia1 ha realizzato 1790 spettatori (11.92%); su Rai2 il telefilm I casi della giovane Miss Fisher ha portato a casa 1087 spettatori (5.58%), mentre il film How to be a Latin Lover su Rai3 977 spettatori (5.08%). Su Rete4 il film 12 Round ha totalizzato 701 spettatori (3.92%) e su La7 il programma di attualità In Onda – Prima serata ne ha avuti 672 (3.52%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetechetè ha intrattenuto 3342 spettatori (share 16.93%), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2917 spettatori (14.65%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha totalizzato 1361 spettatori (6.93%), mentre su La7 il talk di attualità In Onda ne ha interessati 1131 (5.70%). La puntata di Reazione a catena su Rai1 ha avuto 2372 spettatori (share 21.32%) nella prima parte e 3366 (24.17%) nella seconda; la puntata del gioco Conto alla Rovescia su Canale5 ha ottenuto 1248 spettatori (11.35%) nell’anteprima e 1810 (13.33%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Il pranzo è servito ha totalizzato 1526 spettatori (11.97% di share), la soap Il Paradiso delle Signore 1052 (9.73%), Estate in diretta 1255 (12.60%) nella prima parte e 1792 (18.33%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha intrattenuto 2462 spettatori (17.74% di share), la soap spagnola Una vita 2200 (17.23%), la soap Brave and beautiful 1833 (16.15%), il telefilm Love is in the air 1610 (15.88%), il film tv del ciclo Inga Lindstrom 892 (9.13%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)