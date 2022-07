Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 12 luglio 2022

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 12 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film La canzone della vita – Denny Collins ha totalizzato in media 1279 spettatori (8.59% di share). Il film Come un gatto in tangenziale su Canale5 ha conquistato in media 2292 spettatori (share 15.88%), mentre l’evento musicale Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022 su Italia1 ha realizzato 1278 spettatori (9.64%). Su Rai2 il programma Dalla strada al palco ha portato a casa 1273 spettatori (9.85%), mentre la puntata del programma di attualità Filorosso su Rai3 ne ha avuti 710 (5.26%). Su Rete4 la serie tv Harry Wild – La signora del delitto ha totalizzato 605 spettatori (4.11%) e su La7 la puntata di In Onda – Prima serata ne ha avuti 782 (5.14%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetechetè ha totalizzato 2648 spettatori (16.39% di share), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2459 spettatori (15.23%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1372 spettatori (8.48%) e su La7 il talk di attualità In Onda ne ha interessati 1026 (6.40%). La puntata del quiz show Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2391 spettatori (share 24.89%) nella prima parte e 3273 (27.79%) nel gioco vero e proprio; la puntata del gioco Avanti un altro! su Canale5 ha ottenuto 1014 spettatori (11.31%) nell’anteprima e 1660 (14.58%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la fiction Don Matteo 8 ha totalizzato 1320 spettatori (13.11%) nel primo episodio e 1360 (15.83%) nel secondo episodio, il programma Linea Verde Sentieri 964 (11.91%), poi la puntata del contenitore Estate in Diretta 1514 spettatori (19.29%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2067 spettatori (share 18.51%), la soap spagnola Una vita 1943 (18.98%), la puntata della soap Un altro domani 1462 (16.45%), la serie tv Terra Amara 1505 (18.59%) e il film del ciclo Inga Lindstrom 919 (11.65%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)