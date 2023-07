Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 11 luglio 2023

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 11 luglio 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la miniserie Un cuore due destini ha totalizzato 2014 spettatori (13,41% di share); il film Ti presento Sofia su Canale5 ha conquistato in media 1563 spettatori (share 10,96%), mentre lo show musicale Cornetto Battiti Live 2023 su Italia1 ha realizzato 1741 spettatori (14,83%). Su Rai2 gli episodi di C.S.I. Vegas hanno intrattenuto 712 (4,50%) e 627 (4,30%) spettatori, mentre la puntata del programma di attualità Filorosso su Rai3 ne ha avuti 558 (3,55%). Su Rete4 la serie tv Delitti ai Caraibi ha totalizzato 554 spettatori (3,53%) nel primo episodio e 399 (3,20%) nel secondo e su La7 la puntata del programma di attualità In Onda Prima Serata ne ha avuti 919 (6,20%).

Ascolti tv Access prime time

Su Rai1 la puntata del contenitore Techetechetè ha portato a casa 2781 spettatori (17,50%), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2367 spettatori (14,91%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1426 spettatori (8,85%) e su La7 il talk di attualità In Onda ne ha interessati 977 (6,13%). Su Italia1 l’episodio della serie N.C.I.S. Unità Anticrimine ha portato a casa 1121 spettatori (7,20%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha divertito 2287 spettatori (23,61%) nella prima parte e 3303 (28,27%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera! ha ottenuto 1117 spettatori (12,12%) nell’anteprima e 1735 (15,41%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 gli episodi di Don Matteo 9 hanno totalizzato rispettivamente 1040 (9,99%) e 1022 (11,96%) spettatori, la fiction Sei Sorelle 840 (10,80%), poi la puntata del contenitore Estate in diretta 1492 spettatori (18,17%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2749 spettatori (share 23,25%), la soap Terra Amara 2548 (23,74%), la soap La Promessa 2997 (22,07%), la serie My home my destiny 1490 (18,75%), la serie tv Un altro domani 1026 (12,86%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)