Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 10 agosto 2021

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 10 agosto 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Ricatto d’amore ha totalizzato 2211 spettatori (14.74% di share). La serie tv Olivia – Forte come la verità su Canale5 ha conquistato in media 1118 spettatori (8.54%), mentre lo show musicale Cornetto Battiti Live ’21 su Italia1 ha realizzato 1351 spettatori (10.03%); su Rai2 gli episodi di Squadra Speciale Cobra 11 ha portato a casa 992 spettatori (6.05%) il primo e 884 (6.07%) il secondo, mentre l’Opera Aida su Rai3 758 spettatori (5.58%). Su Rete4 il film Ferite Mortali ha totalizzato 632 spettatori (4.41%) e su La7 il programma di attualità In Onda – Prima serata ne ha avuti 464 (3.05%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetechetè ha intrattenuto 3324 spettatori (share 20.26%), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2295 spettatori (13.96%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha totalizzato 1354 spettatori (6.86%), mentre su La7 il talk di attualità In Onda ne ha interessati 774 (4.72%). La puntata di Reazione a catena su Rai1 ha avuto 2169 spettatori (share 21.49%) nella prima parte e 3196 (25.60%) nella seconda; la puntata del gioco Conto alla Rovescia su Canale5 ha ottenuto 895 spettatori (9.28%) nell’anteprima e 1425 (11.84%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Il pranzo è servito ha totalizzato 1283 spettatori (10.74% di share), la soap Il Paradiso delle Signore 925 (9.20%), Estate in diretta 923 (10.35%) nella prima parte e 1459 (16.93%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha intrattenuto 2345 spettatori (17.69% di share), la soap spagnola Una vita 2127 (17.54%), la soap Brave and beautiful 1704 (15.79%), il telefilm Love is in the air 1541 (16.84%), il film tv del ciclo Inga Lindstrom 918 (10.67%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)