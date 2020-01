Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 6 gennaio 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 6 gennaio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo speciale Soliti Ignoti – Lotteria Italia ha totalizzato 5837 spettatori, 24.22% di share; su Canale5 il film Pinocchio ha avuto 1759 spettatori (8.05%). Il film Now You See Me 2 su Italia1 ha avuto 1518 spettatori (6.82%); su Rai2 gli episodi di 9-1-1 1153 (4.52%) e 1109 (4.75%), mentre L’Ultimo Lupo su Rai3 1030 (4.26%). Su Rete4 il programma Mountains ha totalizzato 489 spettatori (2.05%), mentre su La7 il programma Eden – Un pianeta da salvare ne ha avuti 497 (2.32%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di I soliti ignoti ha totalizzato 5562 spettatori (21.35%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 3738 (14.53%); su Rai3 la soap Un posto al sole 1470 (5.72%) e su La7 Otto e mezzo 1101 (4.28%). La puntata di L’Eredità su Rai1 ha avuto 3436 spettatori (17.88%) nella prima parte e 5037 (26.94%) nella seconda; la puntata di Avanti un altro! ha ottenuto 2765 spettatori (14.76%) nell’anteprima e 3904 (18.21%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 La prova del cuoco 1843 (12.53%), Vieni da me 2049 (12.97%), Il Paradiso delle Signore 1739 (11.39%), La vita è meravigliosa 1711 (10.58%); su Canale5 Storia d’inverno 1433 (9.11%), La ricerca della felicità 1455 (9.13%); Quelli che il calcio su Rai2 937 (5.87%) e 1155 (7.58%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)