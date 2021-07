Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 5 luglio 2021

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 5 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata di Carramba! Che Sorpresa in omaggio a Raffaella Carrà ha totalizzato in media 2581 spettatori, 13.79% di share; su Canale5 la puntata di Temptation Island ha avuto 3526 spettatori (share 23.02%). Il film Gli album di Freedom su Italia1 ha intrattenuto 635 spettatori (3.65%); su Rai2 il telefilm Hawaii Five-0 si è portato a casa 1395 spettatori (6.55%) e a seguire la serie tv NCIS New Orleans 1028 (5.21%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 1181 spettatori (5.74%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 1220 spettatori (7.10%), mentre il film The International su La7 ne ha avuti 415 (2.24%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di Techetechetè dedicata a Raffaella Carrà su Rai1 ha portato a casa 4509 spettatori (share 22.31%), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint 3175 spettatori (15.53%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha avuto 1238 spettatori (6.27%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento In onda ne ha portati a casa 958 (4.69%). La puntata del quiz show Reazione a Catena su Rai1 ha intrattenuto 2485 spettatori (21.98%) nella prima parte e 3452 (24.46%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera ha ottenuto 1059 spettatori (9.82%) nella prima parte e 1749 (12.93%) nella seconda parte.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata de Il pranzo è servito 1531 (12.31%), la soap Il Paradiso delle Signore 965 (9.30%), il contenitore Estate in Diretta 1068 spettatori (11.72%) nella prima parte e 2334 (25.17%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2314 spettatori (share 16.99%), la soap spagnola Una vita 2170 (17.55%), la soap Brave and beatiful 1860 (17.40%), la serie Love is in the air 1632 (17.70%), il film tv del ciclo Tante Storie 802 (8.71%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)