Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 30 marzo 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 30 marzo 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film tv del ciclo Il Commissario Montalbano ha totalizzato 6360 spettatori, 21.54% di share; su Canale5 il film Matrimonio a Parigi ha avuto 2660 spettatori (9.31%). Il film Harry Potter e l’Ordine della Fenice su Italia1 ha avuto 4733 spettatori (16.33%); su Rai2 la replica di Stasera tutto è possibile si è portata a casa 1072 spettatori (3.92%), mentre la puntata di Report su Rai3 3094 (10.04%). Su Rete4 il programma Stasera Italia Speciale ha totalizzato 1342 spettatori (4.37%), mentre su La7 Pearl Harbor ne ha avuti 881 (3.62%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di I soliti ignoti ha totalizzato 5816 spettatori (18.30%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 5732 (17.89%); su Rai3 la soap Un posto al sole 2151 (6.84%) e su La7 Otto e mezzo 2567 (8.07%). La puntata di L’Eredità su Rai1 ha avuto 3381 spettatori (15.02%) nella prima parte e 4630 (18.07%) nella seconda; la puntata di Avanti un altro! ha ottenuto 3200 spettatori (14.58%) nell’anteprima e 4815 (19.22%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 La vita in diretta nella prima parte 1880 spettatori (8.98%), nella seconda parte 2363 (13.10%), Il Paradiso delle Signore 2574 (14.85%), La vita in diretta 2906 (14.96%) nella terza parte; su Canale5 Una vita 2809 (13.51%), il telefilm Come un delfino 1537 (8.52%), la striscia del Grande Fratello VIP 1742 (10.18%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 1977 (11.61%), Il Segreto 2417 (13.57%), Pomeriggio Cinque 2295 (12.46%) nella prima parte e 2579 (12.61%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)