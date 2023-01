Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 30 gennaio 2023

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 30 gennaio 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

La fiction Black Out – Vite sospese vince la prima serata, seppure con ascolti in calo rispetto a lunedì scorso, mentre il GF Vip cresce leggermente. Stabile Boss in Incognito, benissimo Report che supera i 2,1 milioni di spettatori. Nel pomeriggio Uomini e Donne totalizza quasi 3 milioni di spettatori.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Black Out – Vite sospese ha totalizzato 4000 spettatori, 18,89% di share, nel primo episodio e 3450 (19,65%) nel secondo; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello VIP ha avuto 2698 spettatori (share 20,62%). Il film Fast & Furious 8 su Italia1 ha catturato 1403 spettatori (7,55%); su Rai2 la puntata del docureality Boss in Incognito si è portato a casa 1411 spettatori (7,70%), mentre il programma Report su Rai3 ha interessato 2148 spettatori (10,29%). Su Rete4 il programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 659 spettatori (4,25%), mentre la puntata di Eden – Un Pianeta da Salvare su La7 ne ha avuti 347 (2,04%).

Ascolti tv Access prime time

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno ha portato a casa 4862 spettatori (21,87%), mentre quella di Striscia la Notizia su Canale5 ha portato a casa 4137 spettatori (18,71%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1677 spettatori (7,48%) e su La7 il talk di attualità Otto e mezzo ne ha interessati 1443 (6,45%). Su Italia1 l’episodio della serie N.C.I.S. Unità Anticrimine ha portato a casa 1582 spettatori (7,14%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show L’Eredità su Rai1 ha divertito 3640 spettatori (23,67%) nella prima parte e 4896 (27,29%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! ha ottenuto 2497 spettatori (17,25%) nell’anteprima e 3654 (21,02%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma È quasi mezzogiorno ha ottenuto 1877 spettatori (18,29% di share), a seguire Oggi è un altro giorno 1833 spettatori (16,46%), la soap opera Il Paradiso delle Signore 1896 (19,60%), poi la puntata del contenitore La vita in diretta 2567 spettatori (21,56%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2484 spettatori (share 19,14%), la soap Terra Amara 2642 (20,84%), il people show Uomini e donne 2970 (26,90%), la striscia del talent Amici di Maria De Filippi 2151 (22,31%), la striscia del Grande Fratello VIP 1802 (18,55%), la serie tv Un altro domani 1383 (14,21%) e la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1804 spettatori (14,98%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)