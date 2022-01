Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 3 gennaio 2022

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 3 gennaio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Il Ritorno di Mary Poppins ha totalizzato in media 3856 spettatori, 18.11% di share; su Canale5 la puntata del reality show Grande Fratello VIP ha avuto 3322 spettatori (share 21.08%). Il film Top Gun su Italia1 ha catturato 1375 spettatori (6.19%); su Rai2 il film tv della serie Delitti in Paradiso si è portato a casa 1383 spettatori (5.97%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha intrattenuto 1676 spettatori (7.48%). Su Rete4 il film Il Marchese del Grillo ha totalizzato 1065 spettatori (5.30%), mentre il film del ciclo Atlantide – Files su La7 ne ha avuti 377 (2.21%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata del gioco Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai1 ha portato a casa 5427 spettatori (21.96%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la Notizia 3887 spettatori (15.75%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1651 spettatori (6.68%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento In Onda ne ha portati a casa 1353 (5.48%). La puntata del game show L’Eredità su Rai1 ha intrattenuto 3645 spettatori (20.35%) nella prima parte e 4985 (23.96%) nella seconda; la puntata del gioco Caduta Libera ha ottenuto 2167 spettatori (12.46%) nell’anteprima e 3256 (16.08%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma È sempre mezzogiorno ha portato a casa 1882 spettatori (15.05%), il programma Oggi è un altro giorno 2047 (14.66%), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 2095 (16.73%), poi la puntata di La Vita in Diretta 2538 (16.73%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2545 spettatori (share 15.69%), la soap spagnola Una vita 2345 (15.34%), il film tv Seguendo una Stella 1820 (13.85%), la striscia del Grande Fratello VIP 1804 (14.37%), la serie tv Love is in the air 1727 (13.04%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1945 spettatori (12.60%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)