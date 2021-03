Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 29 marzo 2021

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 29 marzo 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Màkari ha totalizzato in media 6451 spettatori, 26.33% di share; su Canale5 la puntata de L’Isola dei Famosi 2021 ha avuto 3394 spettatori (18.77%). Il film xXx – Il ritorno di Xander Cage su Italia1 ha avuto 1590 spettatori (6.49%); su Rai2 il best of Anche stasera tutto è possibile si è portato a casa 1122 spettatori (5.04%), mentre la puntata di PresaDiretta su Rai3 1628 spettatori (6.33%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 1008 spettatori (4.66%), mentre il film Il Processo di Norimberga su La7 636 (3.17%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di I Soliti Ignoti ha portato a casa 5548 spettatori (20.17%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 4733 spettatori (17.16%); su Rai3 Un posto al sole 1861 spettatori (6.76%), mentre su La7 la puntata di Otto e mezzo 2078 spettatori (7.53%). La puntata di L’Eredità su Rai1 ha intrattenuto 2787 spettatori (19.02%) nella prima parte e 4440 (23.28%) nella seconda; la puntata di Avanti un altro! ha ottenuto in media 2289 spettatori (16.43%) nella prima parte e 3549 (19.31%) nella seconda.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di E’ sempre mezzogiorno ha avuto 1723 spettatori (14.68%), quella di Oggi è un altro giorno 1775 (12.87%), la soap Il Paradiso delle Signore 2036 (18.62%), La Vita in Diretta 1906 (16.76%); su Canale5 Beautiful 2747 (16.60%), Una vita 2614 (17.32%), Uomini e donne 2960 (23.11%), Amici di Maria De Filippi 2235 (20.77%), Daydreamer 1940 (19.14%) e Pomeriggio Cinque 1758 spettatori (16.66%) nella prima parte e 1937 (16.19%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)