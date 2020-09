Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 28 settembre 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 28 settembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 gli episodi di Nero a metà hanno totalizzato 4862 spettatori, 19.22% di share, il primo e 4524 (21.75%); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3130 spettatori (19.76%). Il film The Foreigner su Italia1 ha avuto 1462 spettatori (6.36%); su Rai2 il programma Boss in Incognito si è portato a casa 1484 spettatori (6.18%), mentre la puntata PresaDiretta su Rai3 1529 spettatori (6.35%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 863 spettatori (4.84%), mentre su La7 il film Sette Anni in Tibet 469 spettatori (2.28%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di I Soliti Ignoti ha totalizzato 4693 spettatori (18.18% di share), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 4830 spettatori (18.61%); su Rai3 Un posto al sole ha totalizzato 1654 spettatori (6.43%), mentre su La7 Otto e mezzo 1989 (7.67%). La puntata di L’Eredità su Rai1 ha avuto 2891 spettatori (19.63%) nella prima parte e 4285 (22.41%) nella seconda parte; la puntata di Caduta Libera ha ottenuto 1871 spettatori (13.70%) nell’anteprima e 3422 (18.80%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Oggi è un altro giorno ha avuto 1450 spettatori (10.67%), Il Paradiso delle Signore 1857 (16.94%), La vita in diretta 1496 (13.51%); su Canale5 Una vita 2635 (18.06%), Uomini e donne 2930 (22.73%), Grande Fratello VIP 2042 (18.75%) la puntata de Il Segreto 1729 (16.72%), la puntata Pomeriggio Cinque 1526 (14.76%) nella prima parte e 1712 (14.80%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)