Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 28 giugno 2021

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 28 giugno 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Euro 2020: Francia-Svizzera ha totalizzato in media 7405 spettatori, 35.89% di share; su Canale5 la soap opera Mr. Wrong – Lezioni d’amore ha avuto 1486 spettatori (share 8.05%). Il film Il settimo figlio su Italia1 ha intrattenuto 838 spettatori (3.97%); su Rai2 il telefilm Hawaii Five-0 si è portato a casa 1014 spettatori (4.62%) e a seguire la serie tv NCIS New Orleans 732 (3.48%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 1232 spettatori (5.78%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 789 spettatori (4.67%), mentre il film Dieci piccoli indiani su La7 ne ha avuti 245 (1.40%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Il prepartita di UEFA Euro 2020 su Rai1 ha portato a casa 6744 spettatori (share 33.50%), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint 2661 spettatori (12.61%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha avuto 1444 spettatori (6.90%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento In onda ne ha portati a casa 1003 (4.78%). La puntata del quiz show Reazione a Catena su Rai1 ha intrattenuto 2391 spettatori (20.01%) nella prima parte e 3361 (23.18%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera ha ottenuto 1219 spettatori (10.66%) nella prima parte e 1909 (13.55%) nella seconda parte.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata de Il pranzo è servito 1971 (15%), la soap Il Paradiso delle Signore 1036 (9.29%), il contenitore Estate in Diretta 1166 spettatori (11.73%) nella prima parte e 1695 (17%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2514 spettatori (share 18.03%), la soap spagnola Una vita 2370 (18.41%), la soap turca Mr. Wrong – Lezioni d’amore 1847 (16.44%), la serie Love is in the air 1617 (16.30%), il film tv del ciclo Tante Storie 959 (9.63%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)