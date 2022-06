Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 27 giugno 2022

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 27 giugno 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Ben is Back ha totalizzato in media 2144 spettatori, 13.35% di share; su Canale5 la puntata finale de l’Isola dei Famosi 2022 ha avuto 2575 spettatori (share 23.30%). Gli episodi della serie tv Chicago P.D. su Italia1 hanno catturato in media 1001 spettatori (6.64%); su Rai2 la serie 9-1-1 si è portata a casa 953 spettatori (5.60%) e a seguire 9-1-1 Lone Star e 880 (5.62%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 1365 spettatori (8.54%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 648 spettatori (5.18%), mentre la serie tv Yellowstone su La7 ne ha avuti 335 (2.00%) nel primo episodio e 281 (1.85%) nel secondo episodio.

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di Thechetecheté su Rai1 ha totalizzato 3100 spettatori (18.25% di share), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint ne ha ottenuti 3027 (17.86%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1255 spettatori (7.41%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento Otto e Mezzo ne ha interessati 1268 (7.44%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha portato a casa 2443 spettatori (25.04%) nella prima parte e 3638 (28.75%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! su Canale5 ha ottenuto 1266 spettatori (13.62%) nella prima parte e 1989 (16.28%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Don Matteo 7 ha portato a casa 1175 spettatori (11.46%) nel primo episodio e 1279 (14.80%), Sei sorelle 1149 (14.32%), poi la puntata del contenitore Estate in Diretta 1589 spettatori (19.26%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2232 spettatori (share 19.27%), la soap spagnola Una vita 1887 (18.22%), la puntata della soap Un altro domani 1500 (16.81%), la serie tv Brave and Beautiful 1536 (19.10%), il film tv del ciclo Rosamunde Pilcher 1039 spettatori (12.40%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)