Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 25 luglio 2022

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 25 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Mia e il leone bianco ha totalizzato in media 1820 spettatori, 12.35% di share; su Canale5 la puntata in replica di Zelig 2021 ha avuto 1749 spettatori (share 13.90%). Gli episodi della serie tv Chicago P.D. su Italia1 hanno catturato in media 1207 spettatori (7.94%); su Rai2 il varietà musicale Tim Summer Hits si è portato a casa 1238 spettatori (10.01%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report estate su Rai3 ha interessati 914 spettatori (6.13%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 901 spettatori (7.30%), mentre la serie tv Domina su La7 ne ha avuti 248 (1.76%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di Thechetecheté su Rai1 ha intrattenuto 2698 spettatori (16.61%), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint ne ha ottenuti 2455 (15.13%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1303 spettatori (7.99%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento In Onda ne ha interessati 1167 (7.17%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha portato a casa 2191 spettatori (22.94%) nella prima parte e 3186 (26.95%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! su Canale5 ha ottenuto 1179 spettatori (13.19%) nella prima parte e 1675 (14.71%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Don Matteo 9 ha portato a casa 1189 spettatori (11.47%) nel primo episodio e 1319 (14.82%) nel secondo, la fiction Sei sorelle 919 (11.63%), poi la puntata del contenitore Estate in Diretta 1446 spettatori (18.09%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2106 spettatori (share 18.48%), la soap spagnola Una vita 2119 (20.08%), la serie tv Terra Amara 1824 (19.73%), poi l’episodio della soap Un altro domani 1502 (18.49%) e il film tv del ciclo Rosamunde Pilcher 979 spettatori (12.48%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)