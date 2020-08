Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 24 agosto 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 24 agosto 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film tv Pietro Mennea – La freccia del Sud ha totalizzato 2462 spettatori, 14.25% di share; su Canale5 il film Windstorm 2 – Contro ogni regola ha avuto 1866 spettatori (9.69%). La serata musicale Battiti Live su Italia1 ha avuto 1286 spettatori (7.66%); su Rai2 la puntata di Hawaii Five-0 si è portata a casa 1242 spettatori (6.04%), poi quella di NCIS New Orleans 1014 (5.61%), mentre la puntata di PresaDiretta su Rai3 829 spettatori (4.62%). Su Rete4 il film Out of Time ha totalizzato 823 spettatori (4.71%), mentre su La7 la puntata di In Onda Focus 810 spettatori (4.08%), poi Eden – Un pianeta da salvare ne ha avuti 275 (2.55%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di Techetechetè ha totalizzato 3513 spettatori (17.08% di share), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint 3061 spettatori (14.97%); su Rai3 Un posto al sole ha totalizzato 1367 spettatori (6.62%), mentre su La7 In Onda 1203 (5.85%). La puntata di Reazione a catena su Rai1 ha avuto 2240 spettatori (19.09%) nella prima parte e 3477 (23.29%) nella seconda parte; la puntata di The Wall ha ottenuto 1346 spettatori (12.11%) nell’anteprima e 2044 (14.25%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Io e te ha avuto 1351 spettatori (10.59%), Il Paradiso delle Signore 1004 (9.87%), La vita in diretta estate 1347 (14.49%); su Canale5 Una vita 2305 (17.10%), Daydreamer 2430 (19.90%), la puntata de Il Segreto 1655 (16.44%), il film Una tata per Natale 1132 (12.25%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)