Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 23 dicembre 2019

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 23 dicembre 2019, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Ognuno è perfetto ha totalizzato 4489 spettatori, 20.24% di share; su Canale5 il film Il GGG – Il Grande Gigante Gentile ha avuto 2349 spettatori (11.24%). Lo speciale 10 anni di Alessandra Amoroso su Italia1 ha avuto 875 spettatori (4.13%); su Rai2 il film Alla ricerca di Nemo 1312 (5.64%), mentre Report su Rai3 1654 (7.21%). Su Rete4 il film Non ci resta che piangere ha totalizzato 2087 spettatori (9.63%), mentre su La7 il telefilm Grey’s Anatomy ne ha avuti 519 (2.15%) e 554 (2.67%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di I soliti ignoti ha totalizzato 5325 spettatori (22.19%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 4195 (17.43%); su Rai3 la soap Un posto al sole 1581 (6.71%). La puntata di L’Eredità su Rai1 ha avuto 3135 spettatori (20.30%) nella prima parte e 4554 (25.09%) nella seconda; la puntata di Conto alla Rovescia ha ottenuto 1745 spettatori (11.69%) nell’anteprima e 2797 (15.78%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 La prova del cuoco 1480 (12.87%), Vieni da me 1891 (13.97%), La vita in diretta 1355 (12.72%) nella prima parte e 1875 (15.69 %) nella seconda; su Canale5 Una vita 2083 (13.55%), Natale a Bramble House 1795 (14.25%), Il Segreto 1806 (17.53%), Tornare a casa per Natale 1397 (12.03%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)