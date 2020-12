Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 21 dicembre 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 21 dicembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Non ci resta che il crimine ha totalizzato in media 2935 spettatori, 12.29% di share; su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3382 spettatori (20.58%). Il film Extraction su Italia1 ha avuto 1280 spettatori (5.11%); su Rai2 la puntata di Boss in Incognito si è portata a casa 1775 spettatori (7.46%), mentre la puntata Report su Rai3 2620 spettatori (10.41%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 1058 spettatori (5.54%), mentre su La7 la serie tv Grey’s Anatomy ha avuto 670 spettatori (2.47%) nel primo episodio e 649 (2.72%) nel secondo.

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di I Soliti Ignoti ha portato a casa 5488 spettatori (19.84%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 4893 spettatori (17.71%); su Rai3 Un posto al sole 1795 spettatori (6.54%), mentre su La7 Otto e mezzo 2307 (8.35%). La puntata di L’Eredità su Rai1 ha intrattenuto 3654 spettatori (20.42%) nella prima parte e 5470 (25.09%) nella seconda; la puntata di Caduta Libera ha ottenuto 2362 spettatori (13.58%) nell’anteprima e 3693 (17.37%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Oggi è un altro giorno ha avuto 1696 spettatori (12.32%), la soap Il Paradiso delle Signore 2024 (17.43%), La Vita in Diretta 2575 (18.77%); su Canale5 Una vita 2685 (18.18%), la puntata di Uomini e donne 2938 (22.60%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 2137 (18.51%), la striscia del Grande Fratello VIP 2111 (18.50%), il film Ritorno a Christmas Creek 1557 (11.94%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)