Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 20 settembre 2021

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 20 settembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la serie tv I Bastardi di Pizzofalcone ha totalizzato in media 4496 spettatori, 21.77% di share; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello VIP ha avuto 2578 spettatori (share 17.48%). Il film Attacco al Potere 3 su Italia1 ha intrattenuto 1478 spettatori (7.20%); su Rai2 il film Jumanji – Benvenuti nella giungla si è portata a casa 869 spettatori (4.13%), mentre la puntata del programma di approfondimento PresaDiretta su Rai3 ha interessato 1417 spettatori (6.59%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 788 spettatori (4.89%), mentre il programma Eden – Un pianeta da salvare su La7 ne ha avuti 341 (1.95%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata del gioco Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai1 ha portato a casa 4699 spettatori (share 20.00%), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint 3265 spettatori (13.88%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1690 spettatori (7.23%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento Otto e Mezzo ne ha portati a casa 1555 (6.62%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha intrattenuto 2799 spettatori (21.70%) nella prima parte e 4397 (25.77%) nella seconda; la puntata del gioco Caduta Libera ha ottenuto 1726 spettatori (14.44%) nell’anteprima e 2687 (16.49%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma E’ sempre mezzogiorno ha portato a casa 1535 spettatori (15.01%), la puntata di Oggi è un altro giorno 1479 (12.03%), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 1543 (14.83%), lo speciale Tutti a Scuola 1212 spettatori (13.05%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2317 spettatori (share 16.76%), la soap spagnola Una vita 2272 (17.89%), la puntata del programma Uomini e Donne 2291 (20.68%), la puntata di Amici di Maria De Filippi 2064 (22.71%), la striscia del Grande Fratello VIP 1867 (21.40%), la serie Love is in the air 1457 (16.77%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1538 spettatori (15.96%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)