Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 20 novembre 2023

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 20 novembre 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la partita di calcio di UEFA European Qualifiers Euro 2024: Ucraina-Italia ha totalizzato 8783 spettatori (38,66% di share); su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello ha avuto 2593 spettatori (share 18,85%). Il film Richie Rich su Italia1 ha catturato 764 spettatori (3,79%); su Rai2 il film Gli ultimi saranno ultimi si è portato a casa 1202 spettatori (6,09%), mentre il programma Indovina chi viene a cena Cult su Rai3 ha interessato 943 spettatori (4,53%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 926 spettatori (6,04%), mentre il film Tina – What’s love got to do with it su La7 ne ha avuti 503 (2,67%).

Ascolti tv Access prime time

Su Rai1 la puntata del game show Affari tuoi assente per il calcio, mentre quella di Striscia la Notizia su Canale5 ha portato a casa 2838 spettatori (12,10%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1754 spettatori (7,39%) e su La7 il talk di attualità Otto e mezzo ne ha interessati 1373 (5,82%). Su Italia1 l’episodio della serie N.C.I.S. unità anticrimine ha portato a casa 1379 spettatori (5,95%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha divertito 3265 spettatori (22,12%) nella prima parte e 4531 (25,40%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera! ha ottenuto 1907 spettatori (14,12%) nell’anteprima e 2929 (17,23%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma culinario E’ sempre mezzogiorno è stata seguita da 1758 spettatori (17,91%), La Volta Buona 1389 (13,36%), la soap Il Paradiso delle Signore 1799 (19,61%), poi la puntata del contenitore La vita in diretta 2668 spettatori (22,92%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2727 spettatori (share 20,61%), la soap Terra Amara 2769 (22,69%), la puntata del reality Uomini e Donne 2579 (24,58%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 1597 (17,51%), la soap La Promessa 1523 (16,33%), la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1536 (15,43%) nella prima parte e 1601 (13,78%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)