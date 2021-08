Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 2 agosto 2021

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 2 agosto 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film The Help ha totalizzato in media 2564 spettatori, 16.36% di share; su Canale5 il film Terapia di coppia per amanti ha avuto 1404 spettatori (share 8.23%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha intrattenuto 691 spettatori (4.76%); su Rai2 il programma sportivo Il Circolo degli Anelli si è portato a casa 1416 spettatori (9.07%) e a seguire la serie tv NCIS New Orleans 985 (5.31%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 1095 spettatori (6.30%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Controcorrente ha totalizzato 855 spettatori (5.54%), mentre il film Il Socio su La7 ne ha avuti 475 (3.23%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di Techetechetè su Rai1 ha portato a casa 3165 spettatori (share 17.05%), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint 2387 spettatori (12.85%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha avuto 1300 spettatori (7.00%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento In onda ne ha portati a casa 907 (4.89%). La puntata del gioco Reazione a Catena su Rai1 ha intrattenuto 2143 spettatori (20.17%) nella prima parte e 3215 (24.05%) nella seconda; la puntata del gioco Conto alla Rovescia ha ottenuto 914 spettatori (8.95%) nella prima parte e 1385 (10.82%) nella seconda parte.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata de Il pranzo è servito ha portato a casa 1096 spettatori (8.55%), la soap Il Paradiso delle Signore 883 (8.38%); il contenitore Estate in Diretta 792 spettatori (8.70%) nella prima parte e 1303 (14.72%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2362 spettatori (share 17.03%), la soap spagnola Una vita 2144 (16.33%), la soap Brave and Beautiful 1764 (15.48%), la serie Love is in the air 1593 (17.01%), il film tv del ciclo Rosamunde Pilcher 981 (11.18%).

Su Rai2 le Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno totalizzato: al mattino il Ciclismo su Pista 1326 (25.20%), i Tuffi 1277 (24.68%), il Beach Volley 1239 (24.69%), la Ginnastica Artistica Femminile 2342 (33.33%), l’Atletica Leggera 3200 (31.12%); nel pomeriggio l’Atletica Leggera 3135 (24.36%), il Beach Volley 2133 (21.18%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)