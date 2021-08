Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 16 agosto 2021

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 16 agosto 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film The Founder ha totalizzato in media 1796 spettatori, 12.37% di share; su Canale5 il film Balloon – Il vento della libertà ha avuto 1565 spettatori (share 11.29%). La partita di calcio di Coppa Italia su Italia1 ha intrattenuto 946 spettatori (6.03%); su Rai2 la serie tv NCIS New Orleans si è portata a casa 669 spettatori (4.88%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 791 spettatori (5.22%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Controcorrente ha totalizzato 767 spettatori (5.76%), mentre il film Page Eight su La7 ne ha avuti 290 (1.96%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di Techetechetè su Rai1 ha portato a casa 3198 spettatori (share 19.48%), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint 2231 spettatori (13.58%); su La7 la puntata del programma di approfondimento In onda ne ha portati a casa 923 (5.62%). La puntata del gioco Reazione a Catena su Rai1 ha intrattenuto 2123 spettatori (20.58%) nella prima parte e 3156 (25.64%) nella seconda; la puntata del gioco Conto alla Rovescia ha ottenuto 928 spettatori (9.18%) nella prima parte e 1229 (10.30%) nella seconda parte.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Linea Blu ha portato a casa 1214 spettatori (10.30%), la soap Il Paradiso delle Signore 840 (8.13%), il programma Linea Verde Estate 903 (9.60%), poi il contenitore Estate in Diretta 1343 spettatori (15.32%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2139 spettatori (share 16.93%), la soap spagnola Una vita 1954 (16.57%), la soap Brave and Beautiful 1618 (15.69%), la serie Love is in the air 1438 (15.50%), il film tv del ciclo Rosamunde Pilcher 895 (10.19%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)