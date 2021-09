Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 13 settembre 2021

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 13 settembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – Caccia al tesoro ha totalizzato in media 3669 spettatori, 18.30% di share; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello VIP ha avuto 2860 spettatori (share 20.70%). Il film Killer Elite su Italia1 ha intrattenuto 1101 spettatori (5.64%); su Rai2 il film John Wick 3 – Parabellum si è portata a casa 1168 spettatori (5.88%) nel primo episodio e 1266 (6.57%) nel secondo, mentre la puntata del programma di approfondimento PresaDiretta su Rai3 ha interessato 951 spettatori (4.62%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 761 spettatori (4.94%), mentre il programma Eden – Un pianeta da salvare su La7 ne ha avuti 340 (2.10%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata del gioco Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai1 ha portato a casa 3836 spettatori (share 17.41%), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint 3804 spettatori (16.81%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1482 spettatori (6.75%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento Otto e Mezzo ne ha portati a casa 1637 (7.23%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha intrattenuto 2666 spettatori (22.38%) nella prima parte e 4450 (27.77%) nella seconda; la puntata del gioco Caduta Libera ha ottenuto 1321 spettatori (12.04%) nella prima parte e 2294 (15.41%) nella seconda parte.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma E’ sempre mezzogiorno ha portato a casa 1559 spettatori (15.23%), la puntata di Oggi è un altro giorno 1378 (11.21%), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 1556 (16.09%), il contenitore Il meglio di La vita in diretta 1255 spettatori (13.96%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2476 spettatori (share 17.94%), la soap spagnola Una vita 2400 (18.45%), la puntata del programma Uomini e Donne 2715 (24.09%), la serie Love is in the air 1681 (18.60%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1223 spettatori (14.11%) nella prima parte e 1308 (14.02%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)