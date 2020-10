Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 12 ottobre 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 12 ottobre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 gli episodi della fiction Io ti cercherò hanno totalizzato 4369 spettatori, 20.16% di share; su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3120 spettatori (18.73%). Lo speciale Le Iene presentano: Do you know Mirko Scarcella? su Italia1 ha avuto 1343 spettatori (7.70%); su Rai2 il docufilm Chiara Ferragni – Unposted si è portato a casa 918 spettatori (3.66%), mentre la puntata PresaDiretta su Rai3 1419 spettatori (5.80%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 1084 spettatori (5.88%), mentre su La7 il telefilm Grey’s Anatomy 627 (2.39%) e 595 (2.65%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di I Soliti Ignoti ha totalizzato 4975 spettatori (18.42% di share), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 4816 spettatori (17.80%); su Rai3 Un posto al sole ha totalizzato 1804 spettatori (6.68%), mentre su La7 Otto e mezzo 2071 (7.68%). La puntata di L’Eredità su Rai1 ha avuto 3073 spettatori (18.98%) nella prima parte e 4144 (21.32%) nella seconda parte; la puntata di Caduta Libera ha ottenuto 2177 spettatori (14.58%) nell’anteprima e 3810 (19.43%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Oggi è un altro giorno ha avuto 1676 spettatori (11.95%), Il Paradiso delle Signore 2182 (18.74%), La vita in diretta 1917 (15.82%); su Canale5 Una vita 2865 (18.92%), Uomini e donne 2973 (22.37%), Grande Fratello VIP 2212 (19.24%) la puntata de Il Segreto 1893 (16.96%), la puntata Pomeriggio Cinque 1744 (15.57%) nella prima parte e 1797 (14.29%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)