Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 11 ottobre 2021

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 11 ottobre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction I Bastardi di Pizzofalcone ha totalizzato in media 4568 spettatori, 21.86% di share; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello VIP ha avuto 3181 spettatori (share 20.66%). Il nuovo programma Mystery Land su Italia1 ha catturato 582 spettatori (2.81%); su Rai2 il varietà sportivo Quelli che il lunedì si è portato a casa 611 spettatori (3.11%), mentre la puntata del programma di approfondimento PresaDiretta su Rai3 ha intrattenuto 1330 spettatori (5.90%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 1105 spettatori (6.46%), mentre il film City of Lies – L’Ora della Verità su La7 ne ha avuti 394 (1.82%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata del gioco Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai1 ha portato a casa 4863 spettatori (share 19.60%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la Notizia 4255 spettatori (17.13%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1821 spettatori (7.34%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento Otto e Mezzo ne ha portati a casa 1993 (8.01%). La puntata del game show L’Eredità su Rai1 ha intrattenuto 2762 spettatori (19.40%) nella prima parte e 4093 (21.80%) nella seconda; la puntata del gioco Caduta Libera ha ottenuto 1905 spettatori (13.85%) nell’anteprima e 3779 (20.77%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma E’ sempre mezzogiorno ha portato a casa 1616 spettatori (14.91%), il programma Oggi è un altro giorno 1615 (12.87%), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 1806 (17.32%), poi la puntata del contenitore La Vita in Diretta 1981 spettatori (17.90%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2570 spettatori (share 18.40%), la soap spagnola Una vita 2522 (18.58%), la puntata speciale del talent Amici di Maria De Filippi 2602 (22.81%), la striscia del Grande Fratello VIP 1883 (19.53%), la serie tv Love is in the air 1611 (16.48%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1454 spettatori (12.93%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)