Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 9 giugno 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 9 giugno 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 gli episodi della fiction Don Matteo 12 hanno totalizzato in media 2880 spettatori (17.59% di share); su Canale5 la puntata dello show in replica Scherzi a Parte ha avuto 1959 spettatori, 13.78% di share. Il film Hard Kill su Italia1 ha intrattenuto in media 933 spettatori (5.47%); su Rai2 la serie tv The Good Doctor ha totalizzato 992 spettatori (5.38%) nel primo episodio e 996 (5.96%) nel secondo episodio, mentre il film Il Signor Diavolo su Rai3 ne ha portati a casa 313 (1.96%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 1029 spettatori (7.97%) e su La7 la puntata della trasmissione Piazza Pulita Speciale – L’Assedio ne ha avuti invece 808 (4.64%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del game show Soliti Ignoti – Il ritorno ha portato a casa 4113 spettatori (22.11%), mentre quella di Striscia la Notizia su Canale5 ha portato a casa 3135 spettatori (16.84%); su Rai3 l’atletica leggera, con il Golden Gala ha intrattenuto 1047 spettatori (5.84%) e su La7 il talk di attualità Otto e Mezzo ne ha interessati 1425 (7.68%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2441 spettatori (share 23.79%) nella prima parte e 3781 (28.07%) nel nella seconda; la puntata del quiz Avanti un altro! ha ottenuto 1518 spettatori (15.85%) nell’anteprima e 2324 (17.96%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la fiction Don Matteo 6 ha avuto 794 spettatori (8.26%) nel primo episodio e 950 (11.38%) nel secondo, la fiction Sei Sorelle 1014 (12.90%), poi la puntata del contenitore Estate in Diretta 1474 spettatori (17.91%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2546 spettatori (share 20.73%), la soap spagnola Una vita 2150 (20.37%), la puntata della soap Un altro domani 1783 (19.72%), la serie tv Brave and Beautiful 1503 (19.21%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1342 spettatori (16.44%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)