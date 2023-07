Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 6 luglio 2023

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 6 luglio 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata del programma di divulgazione scientifica Noos – L’avventura della conoscenza ha totalizzato 2186 spettatori (15,15% di share). La puntata del programma comico Zelig 2021 su Canale5 ha conquistato in media 1905 spettatori (share 14,66%). Gli episodi di Chicago Fire su Italia1 hanno realizzato in media 1279 spettatori (8,12%); su Rai2 il programma Non sono una signora ha portato a casa 1054 spettatori (7,52%), mentre il documentario Senza Malizia su Rai3 ha avuto 526 spettatori (3,29%). Su Rete4 il film Un’ottima annata – A good year ha totalizzato 682 spettatori (4,93%) e su La7 il programma di attualità In Onda – Prima Serata ne ha avuti in media 791 (5,20%).

Ascolti tv Access prime time

Su Rai1 la puntata del contenitore Techetechetè ha portato a casa 2864 spettatori (17,62%), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2596 spettatori (15,98 %); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1488 spettatori (9,11%) e su La7 il talk di attualità In Onda ne ha interessati 1066 (6,61%). Su Italia1 l’episodio della serie N.C.I.S. Unità Anticrimine ha portato a casa 1215 spettatori (7,65%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha divertito 2229 spettatori (24,13%) nella prima parte e 3174 (26,95%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera! ha ottenuto 1182 spettatori (13,03%) nell’anteprima e 1639 (14,20%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 gli episodi di Don Matteo 9 hanno totalizzato rispettivamente 886 (8,96%) e 987 (11,74%) spettatori, la fiction Sei Sorelle 804 (10,39%), poi la puntata del contenitore Estate in diretta 1520 spettatori (20,05%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2669 spettatori (share 23,57%), la soap Terra Amara 2649 (25,52%), la soap La Promessa 2027 (23,00%), la serie tv Un altro domani 1237 (15,77%) e il film del ciclo Rosamunde Pilcher 927 spettatori (12,31%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)