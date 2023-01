Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 5 gennaio 2023

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 5 gennaio 2023, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Cenerentola ha totalizzato 3395 spettatori (share 19.3%); su Canale5 il film A Natale mi sposo ha avuto 1747 spettatori, 10.92% di share. Il film Now You See Me 2 su Italia1 ha portato a casa 1085 spettatori (6.45%); su Rai2 il concerto Elisa with Dardust – An intimate night ha totalizzato 948 spettatori (6.08%), mentre su Rai3 il film Maria Teresa – L’apice del potere ne ha avuti 812 (4.60%). Su Rete4 la puntata del programma documentaristico Frozen Planet II ha interessato 778 spettatori (4.42%) e su La7 il documentario In there own words ne ha avuti invece 452 (2.50%).

Ascolti tv Access prime time e Preserale

La puntata del gioco Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai1 ha portato a casa 4357 spettatori (22.02%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la Notizia ne ha ottenuti 3282 (16.66%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1474 spettatori (7.41%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento In Onda ne ha interessati 980 (5.00%). Su Italia1 il telefilm N.C.I.S.- Unità Anticrimine ha portato a casa 1425 spettatori (7.17%). La puntata del game show L’Eredità su Rai1 ha portato a casa 3025 spettatori (21.92%) nella prima parte e 4076 (25.16%) nella seconda; la puntata del gioco Caduta Libera su Canale5 ha ottenuto 1930 spettatori (14.25%) nella prima parte e 3013 (18.82%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma E’ sempre mezzogiorno assente, il programma Oggi è un altro giorno 1669 (15.80%), la soap Il Paradiso delle Signore 1892 (19.98%), la puntata del contenitore La vita in diretta 2555 (22.91%); su Canale5 la puntata della soap Beautiful ha avuto 2544 spettatori (18.67%), la soap Terra Amara 2475 (21.61%), la striscia del Grande Fratello VIP 1747 (18.39%), la fiction Un altro domani 1157 (12.92%), mentre il film tv Christmas Encore 1060 spettatori (10.10%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)