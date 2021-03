Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 4 marzo 2021

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 4 marzo 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la terza serata del Festival di Sanremo 2021 ha totalizzato 10596 spettatori (42.41% di share) nella prima parte e 4392 (50.47%) nella seconda parte, per una media di 7653 spettatori, share 44.30%; su Canale5 il film Un Boss in salotto ha avuto 1916 spettatori, 7.59% di share. Il film Scream su Italia1 ha avuto in media 700 spettatori (2.62%); su Rai2 il film Soldado ha avuto 838 spettatori (3.17%), mentre il film La regola del silenzio – The Company you keep su Rai3 845 spettatori (3.30%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 867 spettatori (4.26%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita 1127 (4.54%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

L’anteprima Sanremo Start ha totalizzato 10387 spettatori (35.56% di share), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 3447 spettatori (11.85%); su Rai3 Un posto al sole ha totalizzato 1899 spettatori (6.65%), mentre su La7 Otto e mezzo 2126 spettatori (7.82%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha avuto 3413 spettatori (19.98%) nella prima parte e 4976 (23.40%) nella seconda parte; la puntata di Caduta Libera ha ottenuto 2394 spettatori (14.63%) nell’anteprima e 3661 (17.82%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Oggi è un altro giorno 2147 spettatori (15.91%), la puntata della soap Il Paradiso delle Signore 2079 (18.64%), la puntata di La vita in diretta 2228 (17.00%); su Canale5 Beautiful 2720 (16.92%), Una vita 2614 (17.66%), Uomini e donne 2934 (23.30%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 2211 (19.97%), Daydreamer 1994 (18.27%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1936 (16.38%) nella prima parte e 2302 (16.51%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)