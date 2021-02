Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 4 febbraio 2021

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 4 febbraio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 6 ha totalizzato 5916 spettatori (22.34% di share) nel primo episodio e 5483 (24.88%) nel secondo; su Canale5 il film Come un gatto in tangenziale ha avuto 2208 spettatori, 9.46% di share. La puntata di La Pupa e il Secchione e viceversa su Italia1 ha avuto in media 1538 spettatori (7.78%); su Rai2 il film The Equalizer 2 ha avuto 1946 spettatori (7.85%), mentre lo Speciale TG3 su Rai3 703 spettatori (2.74%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1136 spettatori (5.93%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita 1275 (6.66%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di Soliti Ignoti ha totalizzato 4986 spettatori (18.20% di share), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 4231 spettatori (15.43%); su Rai3 Un posto al sole ha totalizzato 1854 spettatori (6.76%), mentre su La7 Otto e mezzo 2597 spettatori (9.55%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha avuto 3267 spettatori (18.36%) nella prima parte e 4770 (22.28%) nella seconda parte; la puntata di Caduta Libera ha ottenuto 2504 spettatori (14.37%) nell’anteprima e 3717 (17.70%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Oggi è un altro giorno ha avuto 1632 spettatori (11.67%), lo Speciale TG! 1662 (14.12%), la puntata di La vita in diretta 1961 (13.93%); su Canale5 Beautiful 2616 (16.27%), Una vita 2546 (17.02%), Uomini e donne 3102 (23.40%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 2095 (18.09%), Daydreamer 1897 (16.03%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1922 (15.06%) nella prima parte e 2200 (14.69%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)