Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 30 luglio 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 30 luglio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Scusate se esisto ha totalizzato 2097 spettatori (11.65% di share); su Canale5 la puntata di Temptation Island ha avuto 4029 spettatori, 28.04% di share. Il film Io Robot su Italia1 ha avuto 970 spettatori (5.67%); su Rai2 Hawaii Five-0 957 spettatori (4.93%) e NCIS New Orleans 995 (5.43%), mentre il documentario In arte…Ornella Vanoni su Rai3 611 spettatori (3.30%). Su Rete4 lo show de I Legnanesi ha totalizzato 613 (3.72%) e su La7 la puntata di In Onda – Focus 794 (4.47%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetecheté 3204 spettatori (16.97%); su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint 3027 spettatori (16.13%); su Rai3 Un posto al sole 1275 (6.77%), mentre su La7 In onda 1059 (5.71%). La puntata di Reazione a catena su Rai1 2050 spettatori (19.46%) nella prima parte e 3258 (23.97%) nella seconda; la puntata di The Wall ha ottenuto 1072 spettatori (10.60%) nell’anteprima e 1775 (13.62%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Io e te ha avuto 1345 (11.16%), Il Paradiso delle Signore 1031 (10.56%), La vita in diretta estate 1167 (13.16%); su Canale5 Una vita 2232 (17.47%), la soap Daydreamer 2387 (20.62%), Il Segreto 1476 (15.29%), il film del ciclo Rosamunde Pilcher 1006 (11.40%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)