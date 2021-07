Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 29 luglio 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 29 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Doc – Nelle tue mani ha totalizzato 1924 spettatori (11.30% di share) nel primo episodio e 1993 (14.11%) nel secondo; su Canale5 il film Mandela: la lunga strada verso la libertà ha avuto 1043 spettatori, 7.25% di share. Il programma musicale Cornetto Battiti Live ’21 su Italia1 ha intrattenuto 1379 spettatori (10.18%); su Rai2 il programma sportivo Il Circolo degli Anelli ha avuto 960 spettatori (6.28%), mentre la replica del programma A raccontare comincia tu su Rai3 ne ha portati a casa 907 (5.41%). Su Rete4 il film Duro da Uccidere ha totalizzato 868 spettatori (5.51%) e su La7 la puntata di In onda prima seratane ha avuti invece 740 (4.48%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Il Concerto in occasione del G20 della Cultura su Rai1 ha totalizzato 1941 spettatori (11.11%), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint ha realizzato 2749 spettatori (15.69%); su Rai3 l’episodio della soap Un Posto al Sole ha totalizzato 1403 spettatori (8.01%), mentre su La7 il programma di approfondimento In onda ne ha portati a casa 982 (5.60%). La puntata del quiz Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 1992 spettatori (19.38%) nella prima parte e 3100 (23.99%) nella seconda; la puntata del game show Conto alla Rovescia ha ottenuto 904 spettatori (9.12%) nell’anteprima e 1329 (10.64%).

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Il pranzo è servito ha avuto 1244 spettatori (9.88% di share), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 918 (8.87%), la puntata del contenitore Estate in diretta 971 (10.71%) nella prima parte e 1391 (15.92%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha ottenuto 2447 spettatori (17.92%), la soap spagnola Una vita 2168 (17.11%), la soap Brave and Beautiful 1673 (15.16%), la serie tv Love is in the air 1555 (16.81%), il film tv del ciclo Rosamunde Pilcher 996 (11.40%).

Su Rai2 le Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno totalizzato: al mattino la Pallanuoto 1025 (19.91%), il Windsurf 1055 (20.15%), il Tennis 958 (16.47%), la Scherma 1513 (19.91%), il Nuoto 2338 (21.83%); nel pomeriggio il Nuoto 2219 (18.25%), la Ginnastica Artistica 2433 (18.85%), il Tennis 1460 (14.40%), il Canottaggio 1582 (16.21%), la Pallanuoto 1016 (11.11%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)