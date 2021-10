Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 28 ottobre 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 28 ottobre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Fino all’ultimo battito ha totalizzato 4710 spettatori (20.64% di share) nel primo episodio e 4518 (24.99%) nel secondo; su Canale5 il film Andiamo a quel paese ha avuto 2158 spettatori, 10.42% di share. Il film Fast & Furious 8 su Italia1 ha intrattenuto in media 1077 spettatori (5.23%); su Rai2 il docufilm Marcello Mastroianni – L’Italiano Ideale ha totalizzato 648 spettatori (2.74%), mentre il film Papillon su Rai3 ne ha portati a casa 644 (2.97%). Su Rete4 il programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 1080 spettatori (6.58%) e su La7 il talk-show informativo PiazzaPulita ne ha avuti invece 990 (5.91%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata del programma Soliti Ignoti su Rai1 ha avuto 4829 spettatori (20.05% di share), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la Notizia ha realizzato 3513 spettatori (14.63%); su Rai3 l’episodio della soap Un Posto al Sole ha totalizzato 1653 spettatori (6.89%), mentre su La7 il programma di approfondimento Otto e mezzo ne ha portati a casa 1681 (6.99%). La puntata del quiz show L’Eredità su Rai1 ha avuto 2906 spettatori (19.64%) nella prima parte e 4145 (22.53%) nella seconda; la puntata del game show Caduta Libera ha ottenuto 2408 spettatori (16.89%) nell’anteprima e 3594 (20.16%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma E’ sempre mezzogiorno ha portato a casa 1517 spettatori (15.08% di share), la puntata di Oggi è un altro giorno 1488 (12.53%), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 1816 (18.78%), il contenitore La vita in diretta 2019 spettatori (17.80%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2535 spettatori (share 18.29%), la soap spagnola Una vita 2430 (18.87%), la puntata del programma Uomini e Donne 2544 (22.72%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 1616 (17.05%), la striscia del Grande Fratello VIP 1634 (17.92%), la serie Love is in the air 1517 (15.88%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1515 spettatori (13.26%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)