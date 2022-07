Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 28 luglio 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 28 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 gli episodi di Don Matteo 12 hanno totalizzato in media 1848 spettatori (share 13.77%); su Canale5 il film Scappo a casa ha avuto 1474 spettatori, 10.91% di share, nell’anteprima e 1161 (10.28%) nel programma vero e proprio. La serie FBI: Most Wanted su Italia1 ha portato a casa 967 spettatori (6.84%) nella media dei vari episodi; su Rai2 la serata musicale Tim Summer Hits – La musica dell’estate ha totalizzato 1184 spettatori (9.95%), mentre su Rai3 l’opera La Traviata ne ha avuti 664 (5.01%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Zona Bianca ha interessato 788 spettatori (6.93%) e su La7 il programma di attualità In Onda – Prima serata ne ha avuti invece 696 (5.02%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetecheté ha portato a casa 2620 spettatori (17.37%), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2342 spettatori (15.53%); su Rai3 la puntata di Un posto al sole ha intrattenuto 1264 spettatori (8.51%) e su La7 il talk di attualità In Onda ne ha interessati 1183 (7.85%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha divertito 2116 spettatori (24.04%) nella prima parte e 3134 (27.86%) nella seconda parte; la puntata del quiz Avanti un altro! ha ottenuto 1067 spettatori (12.90%) nell’anteprima e 1648 (15.27%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 l’episodio di Don Matteo 9 hanno avuto 1293 spettatori (12.47%), la serie Sei Sorelle 809 (9.37%) poi la Santa Messa 756 (9.99%) e la puntata di Estate in Diretta 1422 (18.71%); su Canale5 l’episodio della soap Beautiful ha totalizzato 2046 spettatori (share 18.13%), la soap spagnola Una vita 2118 (20.22%), la serie tv Terra Amara 1917 (21.36%), la puntata della soap Un altro domani 1488 (19.31%), il film del ciclo Tante Storie 871 spettatori (11.61%).

