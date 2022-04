Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 28 aprile 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 28 aprile 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la serie tv Don Matteo 13 ha totalizzato in media 6486 spettatori (31.15% di share); su Canale5 la puntata del varietà Big Show ha avuto 1502 spettatori, 9.53% di share. Il film Run All Night su Italia1 ha intrattenuto in media 1032 spettatori (4.80%); su Rai2 il film Il Professor Cenerentolo ha totalizzato 728 spettatori (3.28%), mentre il film Judy su Rai3 ne ha portati a casa 568 (2.59%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 1093 spettatori (6.58%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita ne ha avuti invece 1023 (6.28%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del game show I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha portato a casa 5183 spettatori (22.55%), mentre quella di Striscia la Notizia su Canale5 ha portato a casa 3519 spettatori (15.32%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1570 spettatori (6.83%) e su La7 il talk di attualità Otto e Mezzo ne ha interessati 1606 (7.05%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha avuto 2822 spettatori (share 21.61%) nella prima parte e 4142 (25.27%) nel gioco vero e proprio; la puntata del gioco Avanti un altro! ha ottenuto 2377 spettatori (18.87%) nell’anteprima e 3343 (20.81%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma È sempre mezzogiorno ha totalizzato 1818 spettatori (17.34%), la puntata di Oggi è un altro giorno 1789 (15.56%), la soap Il Paradiso delle Signore 1972 (21.23%), la puntata de La vita in diretta 1903 spettatori (18.64%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2452 spettatori (share 17.90%), la soap spagnola Una vita 2127 (16.61%), la puntata di Uomini e donne 2434 (22.84%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 1763 (19.20%), la serie tv Brave and Beautiful 1552 (17.71%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1680 (16.48%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)