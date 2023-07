Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 27 luglio 2023

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 27 luglio 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata del programma di divulgazione scientifica Noos – L’avventura della conoscenza ha totalizzato 1850 spettatori (14,03% di share). La puntata del programma Felicissima sera all inclusive su Canale5 ha conquistato in media 1225 spettatori (share 11,32%). Gli episodi di Chicago Fire su Italia1 hanno realizzato in media 1229 spettatori (8,50%); su Rai2 il programma Non sono una signora ha portato a casa 804 spettatori (6,69%), mentre il documentario Pooh – Un attimo ancora su Rai3 ha avuto 928 spettatori (6,57%). Su Rete4 il film Il segno della Libellula ha totalizzato 626 spettatori (4,79%) e su La7 il programma di attualità In Onda – Prima Serata ne ha avuti in media 709 (5,14%).

Ascolti tv Access prime time

Su Rai1 la puntata del contenitore Techetechetè ha portato a casa 3005 spettatori (19,64%), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2184 spettatori (14,28%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1529 spettatori (9,86%) e su La7 il talk di attualità In Onda ne ha interessati 997 (6,47%). Su Italia1 l’episodio della serie N.C.I.S. Unità Anticrimine ha portato a casa 979 spettatori (6,51%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha divertito 2045 spettatori (22,83%) nella prima parte e 3097 (27,77%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera! ha ottenuto 1343 spettatori (15,90%) nell’anteprima e 1693 (15,80%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 gli episodi di Don Matteo 10 hanno totalizzato rispettivamente 1098 (11,05%) e 988 (12,51%) spettatori, la fiction Sei Sorelle 650 (9,26%), poi la puntata del contenitore Estate in diretta 1497 spettatori (20,18%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2428 spettatori (share 21,43%), la soap Terra Amara 2408 (23,25%), la soap La Promessa 2001 (23,42%), la serie My Home My Destiny 1601 (22,26%), la serie tv Un altro domani 1100 (15,41%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)