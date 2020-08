Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 27 agosto 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 27 agosto 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo ha totalizzato 2138 spettatori (13.10% di share); su Canale5 la puntata di Zelig ha avuto 1851 spettatori, 11.01% di share. Gli episodi di Chicago Med su Italia1 hanno avuto in media 1113 spettatori (6.85%); su Rai2 il programma Festival di Castrocaro 2020 750 spettatori (4.89%), mentre gli episodi di Hudson e Rex su Rai3 658 spettatori (3.50%) il primo e 655 (3.80%) il secondo. Su Rete4 il film The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca ha totalizzato 1037 spettatori (6.77%) e su La7 la puntata di In Onda – Focus 506 (3.06%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetecheté 3504 spettatori (18.56%); su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint 2685 spettatori (14.23%); su Rai3 Un posto al sole 1250 (6.61 %), mentre su La7 In onda 937 (4.98%). La puntata di Reazione a catena su Rai1 2116 spettatori (19.47%) nella prima parte e 3379 (23.91%) nella seconda; la puntata di The Wall ha ottenuto 1274 spettatori (12.32%) nell’anteprima e 2069 (15.32%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Io e te ha avuto 1113 spettatori (9.44%), Il Paradiso delle Signore 1030 (10.63%), La vita in diretta estate 1268 (14.38%); su Canale5 Una vita 2329 (18.18%), la soap Daydreamer 2396 (20.47%), Il Segreto 1588 (16.66%), il film del ciclo Rosamunde Pilcher 1057 (12.05%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)