Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 26 dicembre 2019

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 26 dicembre 2019, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Cenerentola ha totalizzato 4329 spettatori (20.14% di share); su Canale5 la puntata di All Together Now ha avuto 2143 spettatori, 12.04% di share, nella parte Live e 1516 (8.87%) nel cartone animato. Il film Allegiant su Italia1 ha avuto 845 spettatori (4.05%); su Rai2 il film d’animazione Ratatouille 1657 spettatori (7.50%), mentre il film La soffiatrice di vetro su Rai3 1513 spettatori (6.76%). Su Rete4 Non è Natale senza Panettone ha totalizzato 1236 spettatori (5.86%) e su La7 Gazzetta Sports Awards 394 (1.89%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti 5122 spettatori (22.86%); su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 3598 spettatori (15.99%); su Rai3 Un posto al sole 1460 (6.57%). La puntata di L’Eredità su Rai1 3087 (18.24%) nell’anteprima e 4490 (23.75%) nella puntata vera e propria; la puntata di Conto alla rovescia ha ottenuto 1686 spettatori (10.18%) nell’anteprima e 2753 (14.70%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 La Prova del Cuoco 1544 (12.25%), Aspettando il Cantante Mascherato 1763 (12.24%), Italo 1246 (9.53%), Le Strenne dello Zecchino d’Oro 1101 (8.78%), Anna dai capelli rossi 1357 (9.38%); su Canale5 Un Principe tutto mio 1758 (12.99%), C’è posta per te 1274 (9.19%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)