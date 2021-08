Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 26 agosto 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 26 agosto 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Il Mostro ha totalizzato 2100 spettatori (13.43% di share) nel primo episodio e 1983 (14.86%) nel secondo; su Canale5 il film tv Windstorm 5 – Uniti per sempre ha avuto 1414 spettatori, 8.72% di share. Il telefilm FBI – Most Wanted su Italia1 ha intrattenuto 723 spettatori (4.79%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha avuto 746 spettatori (4.75%) nel primo episodio e 593 (5.99%) nel secondo, mentre il film Angel of Mine su Rai3 ne ha portati a casa 619 (3.98%). Su Rete4 il film L’amore è eterno finché dura ha totalizzato 840 spettatori (5.63%) e su La7 il programma di attualità In Onda – Prima serata ne ha avuti invece 768 (5.00%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata del programma Techetechetè su Rai1 ha totalizzato 3400 spettatori (18.86%), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint ha realizzato 2129 spettatori (11.80%); su Rai3 l’episodio della soap Un Posto al Sole ha totalizzato 1311 spettatori (7.54%), mentre su La7 il programma di approfondimento In onda ne ha portati a casa 936 (5.19%). La puntata del quiz Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2308 spettatori (20.76%) nella prima parte e 3387 (25.03%) nella seconda; la puntata del game show Conto alla Rovescia ha ottenuto 934 spettatori (8.80%) nell’anteprima e 1476 (11.34%).

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Il pranzo è servito ha avuto 1121 spettatori (9.51% di share), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 829 (8.31%), la puntata del contenitore Estate in diretta 962 (10.74%) nella prima parte e 1470 (16.49%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha ottenuto 2263 spettatori (17.74%), la soap spagnola Una vita 2141 (18.06%), la soap Brave and Beautiful 1839 (17.66%), la serie tv Love is in the air 1644 (18.19%), il film tv del ciclo Rosamunde Pilcher 969 (10.95%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)