Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 24 giugno 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 24 giugno 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 gli episodi della fiction Doc – Nelle tue mani hanno totalizzato 2625 spettatori (13.58% di share) il primo e 2178 (13.85%) il secondo; su Canale5 il documentario del ciclo Viaggio nella Grande Bellezza ha avuto 1554 spettatori, 9.61% di share. Il film Mi presenti i tuoi? su Italia1 ha intrattenuto 1281 spettatori (7.31%); su Rai2 il telefilm Squadra Speciale Cobra 11 ha avuto 1214 spettatori (6.16%) il primo episodio e 1073 (6.09%), mentre il programma Le Ragazze su Rai3 ne ha portati a casa 897 (5.05%). Su Rete4 la puntata del programma di approfondimento Dritto e rovescio ha totalizzato 1243 spettatori (8.87%) e su La7 la puntata di Tagadà Speciale ne ha avuti invece 306 (2.18%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata la puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno su Rai1 ha totalizzato 3039 spettatori (15.77%), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint ha realizzato 2693 spettatori (13.97%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1495 spettatori (7.76%), mentre su La7 il programma di approfondimento Otto e mezzo ne ha portati a casa 1272 (6.65%). Il quiz Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2452 spettatori (21.95%) nella prima parte e 3551 (25.46%) nella seconda parte; la puntata del game show Caduta Libera! ha ottenuto 1150 spettatori (10.76%) nell’anteprima e 1848 (13.80%).

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Oggi è un altro giorno ha avuto 1806 spettatori (15.60% di share), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 1286 (13.97%), la puntata del contenitore La vita in diretta 2203 (23.63%); su Canale5 la soap Beautiful ha ottenuto 2341 spettatori (16.85%), la soap spagnola Una vita 2171 (17.17%), la soap turca Mr. Wrong – Lezioni d’amore 1714 (15.72%), la serie tv Love is in the air 1563 (16.74%), il film tv del ciclo Rosamunde Pilcher 833 (9.08%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)