Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 23 giugno 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 23 giugno 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 gli episodi della fiction Don Matteo 12 hanno totalizzato in media 2387 spettatori (16.51% di share); su Canale5 la puntata dello show in replica Scherzi a Parte ha avuto 1799 spettatori, 13.73% di share. La serie FBI: Most Wanted su Italia1 ha intrattenuto in media 1132 spettatori (7.30%); su Rai2 il film Copperman ha totalizzato 701 spettatori (4.66%), mentre il documentario D’Annunzio – L’uomo che inventò se stesso su Rai3 ne ha portati a casa 540 (3.49%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 1050 spettatori (9.10%) e su La7 lo Speciale TG La7 ne ha avuti invece 548 (4.25%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetecheté ha portato a casa 2771 spettatori (16.59%), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2724 spettatori (16.34%); su Rai3 la puntata di Un posto al sole ha intrattenuto 1405 spettatori (8.35%) e su La7 il talk di attualità Otto e Mezzo ne ha interessati 1264 (7.57%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2165 spettatori (share 22.60%) nella prima parte e 3209 (26.63%) nel nella seconda; la puntata del quiz Avanti un altro! ha ottenuto 1239 spettatori (13.88%) nell’anteprima e 2170 (18.57%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la fiction Don Matteo 7 ha avuto 1153 spettatori (11.24%) nel primo episodio e 1173 (14.36%) nel secondo, la fiction Sei Sorelle 1006 (13.15%), poi la puntata del contenitore Estate in Diretta 1507 spettatori (19.41%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2319 spettatori (share 19.63%), la soap spagnola Una vita 2214 (21.10%), la puntata della soap Un altro domani 1653 (19.16%), la serie tv Brave and Beautiful 1510 (19.45%), il film di Un amore stellato: Vacanza a sorpresa 957 spettatori (12.60%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)