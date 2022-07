Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 21 luglio 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 21 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 gli episodi di Don Matteo 12 hanno totalizzato in media 1868 spettatori (share 13.77%); su Canale5 il film Se mi vuoi bene ha avuto 1657 spettatori, 12.51% di share, nell’anteprima e 1161 (10.28%) nel programma vero e proprio. La serie FBI: Most Wanted su Italia1 ha portato a casa 1023 spettatori (7.09%) nella media dei vari episodi; su Rai2 il film Il mio amico Jeff ha totalizzato 731 spettatori (5.29%), mentre su Rai3 l’opera Carmen ne ha avuti 524 (4.21%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 1120 spettatori (9.58%) e su La7 il programma di attualità In Onda – Prima serata ne ha avuti invece 1113 (7.33%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetecheté ha portato a casa 2477 spettatori (16.14%), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2387 spettatori (15.56%); su Rai3 la puntata di Un posto al sole ha intrattenuto 1208 spettatori (7.80%) e su La7 il talk di attualità In Onda ne ha interessati 1128 (7.22%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha divertito 1942 spettatori (20.79%) nella prima parte e 3048 (26.78%) nella seconda parte; la puntata del quiz Avanti un altro! ha ottenuto 1136 spettatori (12.68%) nell’anteprima e 1535 (13.90%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 gli episodi di Don Matteo 9 hanno avuto 1250 spettatori (12.39%) il primo e 1146 (13.35%) il secondo, poi la serie Sei Sorelle 801 (9.56%) poi lo Speciale Tg1 1046 (12.60%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2099 spettatori (share 18.22%), la soap spagnola Una vita 1793 (17.42%), la puntata della soap Un altro domani 1560 (17.34%), la serie tv Terra Amara 1642 (19.44%), il film del ciclo Tante Storie 1059 spettatori (12.76%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)