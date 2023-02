Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 2 febbraio 2023

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 2 febbraio 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Vince la prima serata Juventus-Lazio, partita di Coppa Italia che supera i 5,1 milioni di spettatori staccando di poco Che Dio ci aiuti. La fiction di Rai 1 cala negli ascolti rispetto alla scorsa settimana, complice appunto la partita in chiaro su Mediaset.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata di Che Dio ci aiuti 7 ha totalizzato 4499 spettatori (20,38% di share) nel primo episodio e 4131 (23,40%) nel secondo. La partita di calcio di Coppa Italia: Juventus-Lazio su Canale5 ha conquistato in media 5178 spettatori (share 23,70%). Il film Harry Potter e il calice di fuoco su Italia1 ha realizzato 1099 spettatori (5,96%); su Rai2 il film The Misfits ha portato a casa 709 spettatori (3,34%), mentre la puntata del programma Splendida Cornice su Rai3 ha avuto 713 spettatori (3,40%). Su Rete4 il programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 1138 spettatori (7,50%) e su La7 la puntata del programma PiazzaPulita ne ha avuti in media 845 (5,43%).

Ascolti tv Preserale

Su Rai1 la puntata del game show Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 4817 spettatori (21,24%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia ne ha avuti 4203 (19,48%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1581 spettatori (6,95%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento Otto e mezzo ne ha interessati 1552 (6,88%). Su Italia1 il telefilm N.C.I.S. – Unità anticrimine ha portato a casa 1592 spettatori (7,17%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del quiz show L’Eredità su Rai1 ha portato a casa 3290 spettatori (22,48%) nella prima parte e 4.663 (26,39%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! su Canale5 ha ottenuto 2866 spettatori (20,13%) nella prima parte e 3779 (21,89%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma È sempre mezzogiorno ha totalizzato 1789 spettatori (18%), il programma Oggi è un altro giorno 1739 (16.51%), la soap Il Paradiso delle Signore 1898 (20,71%), la puntata di La Vita in Diretta 2302 (20,38%); su Canale5 la puntata della soap Beautiful ha avuto 2602 spettatori (20.50%), la soap Terra Amara 2714 (22,77%), la puntata di Uomini e Donne 2956 (28.02%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 1983 (21,65%), la striscia del Grande Fratello VIP 1737 (18.98%), la fiction Un altro domani 1309 (14,15%), mentre la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1791 spettatori (15,99%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)