Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 2 aprile 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 2 aprile 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Doc – Nelle tue mani ha totalizzato 8201 spettatori (27.05% di share) nel primo episodio e 7898 (31.16%) nel secondo; su Canale5 il film La maledizione della Prima Luna ha avuto 2928 spettatori, 11.42% di share. Il film Tokarev su Italia1 ha avuto 1636 (5.43%); su Rai2 il film Escape Plan – Fuga dall’inferno 1204 spettatori (4.08%), mentre lo Speciale TgR su Rai3 719 spettatori (2.38%). Su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 1283 (5.34%) e su La7 Piazza Pulita 1289 (5.37%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti 6077 spettatori (19.48%); su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 5341 spettatori (17.11%); su Rai3 Un posto al sole 1946 (6.27%), mentre su La7 Otto e mezzo 2442 (7.89%). La puntata di L’Eredità su Rai1 3064 spettatori (14.60%) nella prima parte e 4663 (18.57%) nella seconda; la puntata di Avanti un altro! ha ottenuto 2961 spettatori (14.27%) nell’anteprima e 4402 (18.02%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 La vita in diretta nella prima parte 1941 spettatori (9.54%), nella seconda 2293 (13.35%), Il Paradiso delle Signore 2651 (16.49%), La vita in diretta 2507 (13.96%) nella terza parte; su Canale5 Una vita 2865 (13.90%), la fiction Come un delfino 1655 (9.56%), la striscia del Grande Fratello VIP 1843 (11.65%), di Amici di Maria De Filippi 2006 (12.79%), Il Segreto 2460 (15.32%), Pomeriggio Cinque 2216 (13.12%) nella prima parte e 2414 (12.61%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)