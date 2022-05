Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 19 maggio 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 19 maggio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 gli episodi della fiction Don Matteo 13 hanno totalizzato in media 5816 spettatori (31.68% di share); su Canale5 il film Il Corriere – The Mule ha avuto 1840 spettatori, 11.04% di share. Il film La fredda luce del giorno su Italia1 ha intrattenuto in media 1165 spettatori (6.12%); su Rai2 il film Tutte lo vogliono ha totalizzato 732 spettatori (3.80%), mentre il documentario Ezio Bosso – Le cose che restano su Rai3 ne ha portati a casa 773 (4.10%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 1021 spettatori (7.48%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita ne ha avuti invece 730 (5.43%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del game show Soliti Ignoti – Il ritorno ha portato a casa 4868 spettatori (24.87%), mentre quella di Striscia la Notizia su Canale5 ha portato a casa 3297 spettatori (16.69%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1483 spettatori (7.59%) e su La7 il talk di attualità Otto e Mezzo ne ha interessati 1325 (6.68%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha avuto 2433 spettatori (share 23.33%) nella prima parte e 3500 (25.98%) nel gioco vero e proprio; la puntata del gioco Avanti un altro! ha ottenuto 1814 spettatori (18.71%) nell’anteprima e 2749 (21.36%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma È sempre mezzogiorno ha totalizzato 1666 spettatori (17.28%), la puntata di Oggi è un altro giorno 1605 (14.91%), la soap Il Paradiso delle Signore 1382 (16.14%), la puntata de La vita in diretta 1553 spettatori (19.08%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2291 spettatori (share 18.49%), la soap spagnola Una vita 2303 (19.86%), la puntata di Uomini e donne 2800 (27.61%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 1564 (20.16%), la serie tv Brave and Beautiful 1442 (17.73%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1359 (16.07%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)