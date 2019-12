Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 19 dicembre 2019

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 19 dicembre 2019, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la serata finale di Sanremo Giovani 2019 ha totalizzato 2332 spettatori (13.03% di share); su Canale5 la puntata di All Together Now ha avuto 2583 spettatori, 14.68% di share, nella parte Live e 1516 (8.87%) nel cartone animato. Il film Insurgent su Italia1 ha avuto 1212 spettatori (5.57%); su Rai2 il film Principe Azzurro cercasi 1426 spettatori (6.47%), mentre il film La ragazza del treno su Rai3 1062 spettatori (4.75%). Su Rete4 Dritto e rovescio ha totalizzato 1086 spettatori (6.15%) e su La7 PiazzaPulita 1030 (5.92%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti 4788 spettatori (19.72%); su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 4400 spettatori (18.12%); su Rai3 Un posto al sole 1705 (7.06%) e su La7 la puntata di Otto e mezzo 1740 spettatori (7.23%). La puntata di L’Eredità su Rai1 3167 (20.50%) nell’anteprima e 4667 (24.99%) nella puntata vera e propria; la puntata di Conto alla rovescia ha ottenuto 2100 spettatori (14.00%) nell’anteprima e 3027 (16.60%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 La Prova del Cuoco 1505 (13.09%), Vieni da me 1685 (12.08%), Il Paradiso delle Signore 1655 (14.53%), La vita in diretta 1711 (13.85%); su Canale5 Una vita 2441 (16.54%), Uomini e donne 3000 (23.38%), Il Segreto 2244 (20.78%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1752 (14.98%) nella prima parte e 2136 (16.25%) nella seconda; su Rai2 Detto Fatto 680 (5.21%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)