Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 18 maggio 2023

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 18 maggio 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Europa League: Bayern Leverkusen ha totalizzato 2437 spettatori (11,64% di share). Il film Il Diavolo veste Prada su Canale5 ha conquistato in media 2191 spettatori (share 12,17%). Il film Un’estate ai Caraibi su Italia1 ha realizzato 967 spettatori (4,88%); su Rai2 il film L’Amore Infedele – Unfaithful ha portato a casa 1087 spettatori (5,63%), mentre il film Papà per amore su Rai3 ha avuto 911 spettatori (4,42%). Su Rete4 il programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 1097 spettatori (7,07%) e su La7 la puntata del programma PiazzaPulita ne ha avuti in media 798 (5,23%).

Ascolti tv Preserale

Su Rai1 la puntata del game show Affari tuoi assente per il calcio, mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia ne ha avuti 3559 (16,70%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1758 spettatori (8,06%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento Otto e mezzo ne ha interessati 1287 (6,13%). Su Italia1 il telefilm N.C.I.S. – Unità anticrimine ha portato a casa 1331 spettatori (6,41%).

La puntata del quiz show L’Eredità su Rai1 ha portato a casa 3014 spettatori (24,88%) nella prima parte e 4049 (26,33%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! su Canale5 ha ottenuto 1784 spettatori (15,87%) nella prima parte e 2778 (19,07%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma È sempre mezzogiorno ha totalizzato 1729 spettatori (17,25%), il programma Oggi è un altro giorno 1651 (16,21%), la fiction Sei Sorelle 1037 (12,31%), la puntata di La Vita in Diretta 2201 (23,81%); su Canale5 la puntata della soap Beautiful ha avuto 2470 spettatori (20,03%), la soap Terra Amara 2676 (22,21%), la puntata di Uomini e Donne story 2016 (20,04%), la striscia del reality L’Isola dei Famosi 1352 (15,79%), la fiction Un altro domani 1120 (13,34%), mentre la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1526 spettatori (16,48%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)