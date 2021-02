Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 18 febbraio 2021

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 18 febbraio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 6 ha totalizzato 5688 spettatori (21.28% di share) nel primo episodio e 5353 (24.76%) nel secondo; su Canale5 il film Animali fantastici e dove trovarli ha avuto 1286 spettatori, 6.46% di share. La puntata di La Pupa e il Secchione e viceversa su Italia1 ha avuto in media 1436 spettatori (7.51%); su Rai2 il film God of Egypt ha avuto 819 spettatori (3.69%), mentre lo show Lui è peggio di me su Rai3 975 spettatori (4.23%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1166 spettatori (6.13%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita 1086 (5.70%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di Soliti Ignoti ha totalizzato 4885 spettatori (17.72% di share), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 3692 spettatori (13.33%); su Rai3 Un posto al sole ha totalizzato 1708 spettatori (6.12%), mentre su La7 Otto e mezzo 2118 spettatori (7.73%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha avuto 3394 spettatori (18.59%) nella prima parte e 4711 (21.84%) nella seconda parte; la puntata di Caduta Libera ha ottenuto 2357 spettatori (13.36%) nell’anteprima e 3507 (16.65%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 i Campionati del Mondo di Sci 1699 spettatori (10.91%), la puntata di Oggi è un altro giorno 1541 (11.57%), la puntata della soap Il Paradiso delle Signore 2033 (17.05%), la puntata di La vita in diretta 2009 (15.27%); su Canale5 Beautiful 2699 (16.43%), Una vita 2507 (16.74%), Uomini e donne 2989 (22.91%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 2100 (17.77%), Daydreamer 1908 (16.38%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1778 (14.35%) nella prima parte e 2173 (14.68%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)